Piazza Affari in rosso con gli altri Eurolistini

(Teleborsa) -, aspettando la direzione da wall Street dopo la chiusura a due velocità delle borse asiatiche orfane di Tokyo A pesare sui mercati contribuisce il, che non ha fatto richiami alla lotta al protezionismo, sposando la linea del Presidente americano Donald Trump. Con un'agenda macro poco nutrita, il dato sui prezzi alla produzione in Germania ha segnato un'accelerazione, mentre il dato sull'andamento del mercato del lavoro in Eurozona è risultato positivo Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione a 1,075. Sui livelli di venerdì lo, che si mantiene a 192 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,37%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,28%, senza slancio, che prosegue con un -0,17%, tentenna, con un ribasso dello 0,24%., che si porta ai minimi intraday e scambia con un calo dello 0,26% suldi Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 3,17%, grazie al rialzo del target price da parte di Barclays, a braccetto con, che mostra un ampio vantaggio dell'1,85%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,70%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,47%.Le più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni a -3,16%, dopo l'addio di Mauro Moretti Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,38%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,35%.Seduta negativa per, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,21%.