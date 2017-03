Poco mossa Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Finanziario

Utilities

Caterpillar

Nike

Apple

Walt Disney

Visa

Home Depot

United Health

Goldman Sachs

Nvidia

Illumina

Micron Technology

Ctrip.Com International

Liberty Interactive

Liberty Global

Liberty Global

Dollar Tree

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 20.905,86 punti, mentre, al contrario, cede alle vendite lo, che chiude a 2.373,47 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,06%), come l'S&P 100 (-0,2%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-0,89%) e(-0,68%).del Dow Jones,(+2,69%),(+1,68%),(+1,07%) e(+0,87%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,16%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,16%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,99%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un calo dello 0,78%.Tra i(+3,19%),(+1,91%),(+1,59%) e(+1,43%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,30%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,93%.Seduta negativa per, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,88%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,85%.