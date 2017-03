Sabaf

(Teleborsa) -chiude l'esercizio 2016 con ricavi per 131 milioni di euro, in calo del 5,1% rispetto all'esercizio precedente, mentre l'EBITDA cala del 3,1% a 25,4 milioni di euro e l'EBIT dell'11,1% a 12,5 milioni di euro.L'anno chiude però con un utile netto a 9 milioni di euro, pressoché stabile (+0,1%) rispetto al 2015. Proposto all’assemblea degli azionisti, che sarà convocata per il 27 aprile 2017, un dividendo di 0,48 euro per azione