Unicredit cede portafoglio mutui ungheresi da circa 140 milioni

Unicredit

(Teleborsa) -ha concluso un accordo con una società finanziaria Ungherese per la cessione pro-soluto di un portafoglio di mutui residenziali. L'operazione è stata finanziata da fondi di investimento gestiti da Balbec Capital LP e APS Holding.Il portafoglio ha per oggetto esclusivamente crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati dal diritto ungherese per un ammontare - al lordo delle rettifiche di valore - di circa 138,9 milioni di Euro (HUF 42,7 miliardi).Ladi cessione di assets non "core", finalizzata al rafforzamento del profilo di rischio del Gruppo.L'impatto verrà recepito nel bilancio Unicredit del primo trimestre 2017.