Unieuro si prepara a debuttare in Borsa nella prima metà di aprile

(Teleborsa) - Unieuro prevede di quotarsi in piazza Affari, al segmento Star, "nei primi quindici giorni di aprile".Lo ha detto l', durante la presentazione dell' IPO tenuta oggi, 20 marzo, a Milano in occasione dell' avvio del collocamento aperto solo a investitori istituzionali del 42,5% del capitale (48,88% se sarà esercitata integralmente la greenshoe).della nota catena distributiva di elettronica ed elettrodomestici in Italia,. Laè compresaazione che valorizza la società tra i 260 e i 330 milioni di euro. Il prezzo definitivo verrà fissato al termine del periodo di offerta.. Pensiamo chedel mercato e riteniamo che sarà il vero leader del mercato dei prossimi anni", ha spiegato Nicosanti, aggiungendo che in Italia i primi tre player del settore hanno una quota del 59% rispetto al 79% della media europea. "C'è un 20% di potenziale consolidamento".basata su un pay-out "non inferiore al 50%" per i prossimi esercizi, dopo quello chiuso al 28 febbraio 2017 che vedrà la distribuzione di un dividendo di 20 milioni di euro, pagabile nel mese di settembre del 2017.