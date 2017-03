Unipol e UnipolSai in vetta alle Blue Chips

(Teleborsa) -

Spicca il volo Unipol, che si attesta a 3,94 euro, con un aumento del 2,28%, risultando in vetta al paniere del FTSE MIB. A sostenere il titolo contribuisce la conferma del giudizio Equalweight di Barclays, che rivede al rialzo il target price a 3,6 euro.



Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 3,977 e successiva a quota 4,079. Supporto a 3,875.

UnipolSai

La performance forte della holding finanziaria tira anche, che avanza del 2% a 2,092 euro, in vista, operativamente, del proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 2,105 e successiva a 2,145. Supporto a 2,065.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)