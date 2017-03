Vivendi, de Puyfontaine: "Nessun accordo in vista con Mediaset"

Vivendi

(Teleborsa) - Nessun accordo in vista trasulla vicenda Premium. Parola di, amministratore delegato del gruppo francese che lo ha rivelato al Financial Times.La vicenda tra i due colossi media è scoppiata lo scorso anno, quando Vivendi si è rifiutata di dare seguito all'accordo siglato lo scorso 8 aprile che prevedeva un scambio azionario del 3,5% del capitale delle due compagnie e la cessione di Mediaset Premium.Da allora molte le vicende che si sono susseguite con Mediaset che ha trascinato in Tribunale il gruppo francese allo scopo di far rispettare i termini dell' intesa. Domani 21 marzo ci sarà la prima udienza del procedimento legale di Mediaset contro Vivendi.i, Mediaset scivola dello 0,56%.