Wall Street prosegue cauta e guarda alla Fed

(Teleborsa) - Prosegue all'insegna della cautela per la borsa di Wall Street che ha aperto i battenti un'ora prima del previsto a causa del passaggio, avvenuto nel weekend appena trascorso, all'ora legale. Il listino americano avvierà le contrattazioni in anticipo per tre settimane, compresa quella corrente.A pesare sui mercati contribuisce il quasi nulla di fatto del G20 , che non ha fatto richiami alla lotta al protezionismo, sposando la linea del Presidente americano Donald Trump.Ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 20.936,81 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per lo, che rimane a 2.375,93 punti. Senza direzione il(+0,1%), come l'S&P 100 (-0,1%).L'attenzione durante la settimana sarà rivolta ai, tra cui anche il Presidente Janet Yellen, in agenda giovedì. Intanto ilha dichiarato che la banca centrale statunitense "è sulla buona strada per aumentare i tassi di interesse negli Stati Uniti", altre due volte quest'anno.Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,71%) e(-0,61%).del Dow Jones,(+2,48%),(+0,99%),(+0,93%) e(+0,86%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,06%.