Banche centrali, gli atteggiamenti degli investitori post riunioni

(Teleborsa) - Passate le riunioni delle principali Banche Centrali mondiali, gli investitori si concentreranno nuovamente su azioni politiche e fiscali, sia negli USA sia in Europa.Il mercato si attende i "dettagli della, mentre in Europacontinuerà a esser al centro delle attenzioni degli operatori in vista delledi aprile/maggio. Sebbene secondo i sondaggi, Marine Le Pen abbia poche possibilità di diventare la prossima Presidente francese, gli investitori continuano a interrogarsi sulle possibili conseguenze di una sua vittoria (esempio referendum sull’UE, uscita dall’Euro, politiche protezionistiche).Al momento, commenta, "i mercati azionari sembrano disposti ad accettare dei Price to Earnings (P/E) più elevati come segnale di ottimismo degli investitori in assenza di eventuali choc esterni sul fronte macro".I dati di Eurozona "dovrebbero confermarsi positivi e questo potrebbe nuovamente alimentare il dibatto sull’exit strategy dalle misure ultra espansive della BCE".