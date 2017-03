Bruxelles, incontro "costruttivo" tra Padoan e Vestager

Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - E' stato un incontro "costruttivo". E' così che una portavoce della Commissione UE ha definito il bilaterale tra il Ministro dell'Economia Piercon il Commissario UE alla Concorrenza,. I due si sono incontrati a Bruxelles prima dell' Ecofin, dove il Ministro è pronto a presentare ai colleghi europei le riforme dell'Italia.Tra i temi in focus nell'incontro con lala "ricapitalizzazione precauzionale" delma anche la situazione della Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca . Le due banche hanno richiesto l'intervento statale per accedere alla "ricapitalizzazione precauzionale", ovvero il sostegno dello Stato mediante garanzie, come già fatto daIntanto, ieri dalla BCE è arrivato una novità sui Non Performing Loans ( NPL ). L' Eurotower ha dato più tempo alle banche per definire, sotto la sua vigilanza, il piano di smaltimento dei crediti deteriorati.