Corsa all'Eliseo, Macron in testa ai sondaggi nel primo dibattito in TV

(Teleborsa) - Primo confronto televisivo su BFM-TV per i candidati alla corsa all'che si è concluso conin testa ai sondaggi. Il candidato di En Marche! sembra essere stato il più convincente tra i cinque principali contendenti alle presidenziali francesi. Lo dicono i sondaggi che spiegano che l'ex ministro dell'Economia dell'Industria ha avuto la preferenza del 29% dei telespettatori intervistati da Elabe per BFM-TV.A seguire,che si è aggiudicato il 20% del favore degli intervistati., la signora del, edei Republicains arrivano entrambi al terzo posto (19%). Mentre il socialistaè in coda ai sondaggi con l'11% del favore degli intervistati.In un dibattito durato circa 3 ore, i cinque si sono confrontati sui loro programmi politici. Temi cardine sono stati il lavoro, l'immigrazione, l'Europa, la situazione finanziaria dello Stato.Un dibattito, quello di ieri sera che si rivela come un inedito. E' infatti la prima volta che inun'emittente televisiva organizza uno scontro a cinque n vista del primo turno. Finora, infatti, i dibattiti sono sempre stati dei "testa a testa" fra i due sfidanti al ballottaggio.