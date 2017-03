Embraer: vola il 4° prototipo di E190-E2. In linea dal 2018 con Widerøe - [video]

Embraer

(Teleborsa) - La casa costruttrice brasiliana . Questo aeromobile sarà utilizzato per test specifici su situazioni all'interno della cabina passeggeri, come la rapida uscita in caso di emergenza.L’aereo,. Velivoli che sino a oggi hanno superato le 650 ore di volo. L’E190-E2 dovrebbe essere consegnato nella prima metà del 2018 e l’operatore di lancio"La campagna di certificazione si è quasi conclusa -In aggiunta alla serie di prove in volo,, strumento utilizzato per lo sviluppo e la sperimentazione di progetti per un nuovo aereo e dove tutti i sistemi sono sono disponibili in scala, tra cui il cockpit.e ha volato per la prima volta a São José dos Campos il 23 maggio 2016.. Rispetto alla precedente famiglia E-Jet la E2 dispone di un circuito chiuso fly-by-wire di controllo che - secondo Embraer - riduce il peso, aumenta l'efficienza del carburante riducendone i consumi, migliora il controllo e aumenta la sicurezza per una protezione completa in tutte le fasi di volo.