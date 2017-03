FILA, 2016 anno di acquisizioni e profitti

FILA

(Teleborsa) - Risultati in forte crescita per, il marchio che produce le matite colorate, quotato alla Borsa di Milano. Il 2016 chiude con un, al netto dei costi straordinari e degli effetti sulle tasse, in crescita adai 24,8 milioni dell'anno prima.della gestione caratteristica evidenziano unarispetto al 2015, grazie anche allportate a termine nel corso dell’esercizio. Cresce anche organica del fatturato in misura pari al 9,3%, al netto dell’effetto delle acquisizioni e dei cambi. L'EBITDA normalizzato si attesta a 67,2 milioni (+41,2%).“Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti nell’esercizio 2016 perché confermano l’efficacia del percorso di crescita intrapreso dal Gruppo F.I.L.A., che ci ha consentito di acquisire marchi leader mondiali come Canson e Daler-Rowney Lukas e in questo modo di ampliare ed integrare significativamente il portafoglio dei nostri brand e di incrementare, di conseguenza, il nostro volume di affari”, dichiara l'AdPosizione Finanziaria Netta pari a -223.4 mln di Euro al 31 dicembre 2016 dopo aver effettuato acquisizioni per 204,8 milioni di euro.Per l’anno 2017 si prevede una razionalizzazione dell’offerta di vendita ed un ulteriore incremento dell’EBITDA, grazie agli effetti delle sinergie attese dalle acquisizioni realizzate nel 2016 e del processo di razionalizzazione in corso.