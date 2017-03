Il Demanio cede terre "a sconto" per attrarre giovani in agricoltura

(Teleborsa) - Cercare opportunità in agricoltura? Molti giovani ci hanno già pensato e molti altri potrebbero ancora cogliere al volo l'opportunità. Prosegue infatti nel 2017 il piano di incentivazione dei giovani attratti dalla vita agreste.L', nell'ambito dell'iniziativa, ha deciso di mettere sul mercatoa vocazione agricola. L'iniziativa, promossa insieme al ministero dell'Economia ed al ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali (Mipaaf), serve per riportare a nuova vita i terreni a vocazione agricola e trasformarli in un'occasione di lavoro soprattutto per le nuove generazioni, dato che le aree sono messe a bando ae la normativa dedicata permette agli under 40 di avere un diritto di prelazione.Le terre comprendono aree di proprietà dello Stato e del Corpo forestale, distribuite su tutto il territorio nazionale, che potranno essere messe(350 ettari) o(280 ettari). Dal 2014 ad oggi l'Agenzia ha individuato circaa essere utilizzati per l'agricoltura o l'allevamento e ne ha già messi