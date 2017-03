In calo la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè in calo (-1,14%) e si attesta su 20.668,01 punti in chiusura; sulla stessa linea, vendite diffuse sullo, che chiude la giornata a 2.344,02 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,08%); in rosso lo(-1,16%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,87%),(-1,67%) e(-1,53%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,76%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,77%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,12 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,94%.Sensibili perdite per, in calo del 2,12%.Tutti isono sotto la parità. Le peggiori performance si sono registrate su, che ha chiuso a -5,25%.In apnea, che arretra del 4,41%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,29%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,19%.