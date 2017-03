La canadese Air Transat si rafforza in Italia. Fiumicino resta lo scalo maggiore

(Teleborsa) -si consolida sul mercato italiano,a partire dalla primavera, soprattutto all', pe ril quale il Canada rappresenta il quarto mercato di lungo raggio.Nell'ambito del piano di espansione, la compagnia aerea canadese offriràItalia-Canada, per una: dal 1° aprile 2017 la compagnia riprende i voli non-stop da Roma per Montréal (5 voli settimanali) e dal 16 aprile da Roma per Toronto (6 collegamenti settimanali). Roma riconferma 11 voli non-stop Roma Fiumicino–Canada (Toronto e Montréal)Air Transat ha anche, che vedrà un nuovo volo di venerdì per Montréal dal 23 giugno 2017. Infine dal 28 giugno 2017 riprenderà inoltre ila Toronto con 1 volo settimanale. La compagnia canadese offre anche, che consentono di atterrare in una città canadese e ripartire da un’altra senza alcun costo aggiuntivo."Celebriamo quest’anno il nostro 30° anniversario ed è importante sottolineare l'importanza del mercato italiano in occasione di questa ricorrenza", commenta, Director Sales & Distribution Long Haul Air Transat.“L'appuntamento stagionale di Air Transat sullo scalo di Fiumicino è la testimonianza del rapporto di successo che lega da anni la compagnia e Aeroporti di Roma”, dichiara, Chief Commercial Officer di Aeroporti di Roma.Per il 2017, per la prima volta, è prevista un’offerta complessiva di. Nel 2016 hanno volato tra Roma ed il Canada ben 450.000 passeggeri con una crescita del 3,6% rispetto al 2015.