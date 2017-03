Leonardo sigla accordo con Hensoldt

Leonardo

(Teleborsa) -ha firmato un accordo con Hensoldt per offrire sul mercato internazionale sistemi di identificazione (IFF - Identification Friend or Foe) Modo 5.Nell'ambito del team "Skytale",per l'aggiornamento di equipaggiamentisu più di 400 piattaforme terrestri, marittime e aeree.La tecnologia IFF consente di distinguere le forze alleate dalle potenziali minacce grazie all'invio di un segnale di interrogazione alle piattaforme non identificate e alla verifica delle risposte ricevute. Si tratta di un avanzato ed efficace sistema di password “challenge/response”.Il team Skytale offrirà la nuova soluzione a tutti quei Paesi, dall'Europa al Medio ed Estremo Oriente, che intendono aggiornare i loro sistemi con il nuovo standard Modo 5 per consentire l'interoperabilità con le Forze della NATO.A Piazza Affari, il titolo di Leonardo scivola dello 0,31%.