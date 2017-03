Modelleria Brambilla, nuovo ordine da Volkswagen Germania

Modelleria Brambilla

(Teleborsa) -, ha siglato un accordo con Volkswagen Germania del controvalore di 430 mila euro per attrezzature per la realizzazione di un motore quattro cilindri a benzina, uno dei modelli di punta del colosso tedesco.Modelleria Brambilla è una società quotata su AIM Italia specializzata nella componentistica di precisione per il settore automotive."Siamo molto soddisfatti perché il nuovo contratto con Volkswagen Germania conferma la fiducia che il gruppo automobilistico tedesco nutre verso Modelleria Brambilla", ha commentato l'. "È inoltre un segnale positivo perché mostra come il mercato dell’auto, dopo le incertezze dello scorso anno, stia gradualmente riprendendo a investire".