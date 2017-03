Mondadori, utile triplicato nel 2016 grazie alle acquisizioni

Arnoldo Mondadori Editore

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2016 cona, confermando che l'anno ha rappresentato un anno particolarmente significativo poiché è stato completato con successo ile sono state poste le basi strutturali per affrontare le sfide legate alladell’azienda., risultando triplicato rispetto ai 6,4 milioni di euro del 2015. In crescita anche il fatturato (+12,9% a 1.262,9 milioni di euro) e la redditività con un Ebitda adjusted in significativo miglioramento a 108,5 milioni di euro (+48,5% rispetto a 73 milioni di euro del 2015 e +20,7% a perimetro omogeneo).Il 2016 è stato un anno particolare sul fronte delle acquisizioni: è stato compiuto un passo fondamentale attraverso l’acquisizione diche ha permesso al Gruppo di accrescere il contributo del segmento; l’acquisizione delleha rappresentato un elemento chiave nella strategia di sviluppo dei brand nel settore dei magazine divenendo il primo editore italiano anche in ambito digitale.rispetto ai -199,4 milioni di euro del 2015, anche se negli ultimi tre esercizi si è registrata una riduzione dell’indebitamento di circa 100 milioni di euro, nonostante gli investimenti per le acquisizioni effettuate nel 2016., la casa editrice punta al completamento del percorso di. I target per l'anno 2017 comprendono: ricavi sostanzialmente stabili rispetto al 2016 pro-forma; ebitda adjusted in crescita “high-single digit”; utile netto in incremento del 30%; indebitamento finanziario netto stimato in riduzione. Per l'esercizio 2019 si stima: ricavi consolidati per oltre 1,3 miliardi di euro; ebitda adjusted di circa 115 milioni di euro; utile netto di 35 milioni di euro; generazione di cassa ordinaria intorno a 60 milioni di euro; posizione finanziaria netta a circa -155 milioni di euro.