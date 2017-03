Rinnovabili, nel 2016 spesi 14,4 miliardi di incentivi in bolletta

(Teleborsa) - Nel 2016 gli italiani hanno pagato con le loro bollette 14,4 miliardi di incentivi per le fonti rinnovabili. Cifra che emerge dal, la società che gestisce le rinnovabili e l'efficienza energetica.Il GSE spiega, infatti, che i costi sostenuti per l'incentivazione e il ritiro dell'energia, pari a 15,9 miliardi di euro nel 2016, sono stati in parte compensati dai ricavi provenienti dalla vendita dell'energia ritirata, vale a dire quella prodotta dagli impianti e non venduta. Nel 2016,(in calo rispetto ai 40 TWh del 2015),nell'interesse della collettività e realizzando unIn riferimento al meccanismo dei C, nel 2016 sono giunte 12.524 richieste, a fronte delle quali il GSE ha riconosciuto circa 5,5 milioni di Titoli di efficienza energetica, il 56% relativamente ad interventi in ambito industriale e il 40% in ambito civile, corrispondenti a un risparmio di energia primaria di 1,9 Mtep.L'anno 2016 ha fatto registrare un incremento del 10% dei titoli e dei risparmi riconosciuti rispetto al 2015, a fronte di un aumento del 4% del numero delle istanze presentate.Per quanto riguarda la promozione delle rinnovabili termiche e dell'efficienza energetica mediante ilsono pervenute(l'81% in più rispetto alle 8.263 del 2015), corrispondenti a circa 68 milioni di euro di incentivi e relative prevalentemente a interventi di installazione di generatori a biomassa e impianti solari termici.