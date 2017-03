Tap Portugal riorganizza e rafforza il management per Sud e West Europa

(Teleborsa) -Araci Coimbra ha così assunto la nuova carica di Global Leisure Manager e Area Manager South and West Europe, mantenendo la carica di General Manager per l’Italia e Grecia, mentre Davide Calicchia è stato nominato Country Sales Manager Italia, responsabile commerciale per il nostro Paese., è per me un ulteriore motivo d’orgoglio, che mi porterà a continuare a lavorare con un team eccezionale in un Paese al quale resto profondamente legata"., profondo conoscitore diin cui lavora da oltre 25 anni, assume invece l'incarico di- ha commentato Calicchia - in quanto abbiamo davanti a noie sono certo che grazie al supporto di tutto il team Italia saremo in grado di consolidare il processo di crescita che abbiamo ormai avviato da diversi anni appunto in Italia"..TAP Portugal, membro di Star Alliance, è stata fondata nel 1945. Il suo hub di Lisbona è in Europa una delle maggiori porte d’ingresso verso l’America Latina e l’Africa . Attualmente TAP serve, ai quali si affiancano altre raggiunte attraverso accordi di code-sharing con compagnie aeree alleate. Nell’ultima edizione dei World Travel Awards, TAP è stata eletta "Compagnia Aerea Leader Europea per il Sud America" e "Compagnia Aerea Leader Europea per l’Africa".