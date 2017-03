Trenitalia, Promozione 2x1 per la Mostra "Dinosauri. Giganti dall'Argentina"

(Teleborsa) - In treno a Milano per visitare la mostra Dinosauri. Giganti dall’Argentina, in programma al museo Mudec da domani 22 marzo al 9 luglio 2017.Trenitalia, la società di trasporto del, è infatti vettore ufficiale dell'evento e: Si potrà quindi accedere all'esposizione in due al prezzo di una sola persona.La promozione è dedicata ai clienti possessori diche esibiranno il biglietto delle Frecce (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca) acquistato con destinazione Milano. L’offerta è valida una sola volta e la data di emissione del biglietto dovrà essere antecedente al massimo di tre giorni rispetto a quella scelta per visitare l’esposizione.Con il sostegno all’evento del Mudec ilconferma il suo impegno a favore del mondo della cultura al fianco di grandi istituzioni, come la Biennale di Venezia, la Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze, le Scuderie del Quirinale, il Palazzo delle Esposizioni e la Fondazione Brescia Musei.