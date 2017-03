Wall Street parte con la rincorsa. Nasdaq su nuovo record

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Information Technology

Sanitario

Apple

Microsoft

Verizon Communication

JP Morgan

Marriott International

Facebook

Cintas

Apple

Liberty Interactive

CSX

Biomarin Pharmaceutical

(Teleborsa) -, con il Nasdaq che ha toccato un. Il mercato scommette su una politica meno protezionistica in USA come in Europa, in scia all'avanzata delle forze di centro in Francia rispetto alla destra di Marine Le Pen.Questo sta favorendo l'euro e deprezzando, mentre l'oro ha spiccato il volo.Ilsale dello 0,26% a 20.959,34 punti; piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 2.381,44 punti (+0,3%). Leggermente positivo il(+0,46%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,52%) e(+0,41%).Tra i(+0,88%),(+0,71%),(+0,68%) e(+0,53%).Al top tra i, si posizionano(+2,68%),(+1,26%),(+0,88%) e(+0,88%).La peggiore performance è per, che ottiene -0,72%.Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,51%.