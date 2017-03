Wall Street sui minimi di giornata con il dollaro sempre più debole

Dow Jones

(Teleborsa) -, con il Nasdaq che aveva toccato un nuovo record sulle prime battute.Il mercato si conferma prudente in attesa di capire come evolverà la politica economica e monetaria, mentre il dollaro resta ai minimi delle ultime sei settimane , in vista di una strategia tendenzialmente accomodante della Fed.>Alla Borsa di New York, l'indiceaccusa una discesa dello 0,86%; sulla stessa linea lo, che retrocede dello 0,91% a 2.351,79 punti. In ribasso il(-1,08%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,55%),(-1,27%) e(-1,19%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,95%).Fra i peggiori di oggi, che continua la seduta con -3,20%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,92%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,78%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,72%.