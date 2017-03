Wm Capital, partnership in esclusiva con Italiaonline

WM Capital

Italiaonline

(Teleborsa) -, ha siglato un accordo dicon, prima internet company italiana, attiva nel digital advertising per large account e nei servizi per la digitalizzazione delle PMI.WM Capital è una società quotata su AIM Italia e specializzata nel Business Format Franchising.L’accordo viene siglato, sulle reti dirette e in franchising, e ha l’obiettivo di promuovere i servizi e prodotti offerti da AZ franchising, il sistema multimediale di proprietà di WM Capital, al network di Italiaonline e viceversa.Fanno oggi parte di Italiaonline i servizi PagineGialle, PagineBianche e Tuttocittà, i portali Libero, Virgilio e superEva, le utility 892424 e 1240, la concessionaria di ADV nazionale e oltre 60 Media Agency che, dislocate lungo tutta la penisola e con oltre 900 agenti, costituiscono la più grande rete italiana di consulenti per grandi e piccole imprese.