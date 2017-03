Addio a librerie e botteghe antiche, nel centro è boom di alberghi e ristoranti

(Teleborsa) -Una frase che fino a qualche anno fa, tutti pronunciavamo, molto spesso.Sono sempre di meno i negozi, specie quelli nei centri storici.Lo conferma uno studio di Confcommercio che segnala come questo preoccupante calo sta riguardando sempre più anche le botteghe del centro città, compresi, appunto, i centri storici.. La percentuale supera quella registrata nelle periferie, dove il calo è stato del 12,4%.. Bene, invece, alberghi, bar e ristoranti (+ 10,9% in centro e + 9,9% in periferia), oltre ai negozi di computer e telefonia (+13,4% in centro e -3,3% in periferia) e alle farmacie.No, perchè a fare da vero e proprio spauracchio ci pensano anche gli altissimi: secondo stime dello studio, oltre il 18% delle chiusure registrate nel periodo considerato si spiegano con