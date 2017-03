Borse europee chiudono negative. Piazza Affari tiene meglio

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che chiude la riunione con un guadagno, seppur piccolissimo.A rendere cauti gli investitori hanno contribuito laed ilsulle misure che saranno annunciate dalla Casa Bianca. Nel pomeriggio, anche la notizia dell'incidente a Londra ha turbato gli investitori.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,081. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,39%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 47,66 dollari per barile, in calo dell'1,20%.Invariato lo, che si posiziona a 185 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,26%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,48%, vendite su, che registra un calo più marcato dello 0,73%, e poco mosso, che mostra un -0,15%.A Milano, ilè sostanzialmente stabile a 19.953 punti, mentre, al contrario, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,22%, portandosi a 21.990 punti. In moderato rialzo il(+0,49%), come il FTSE Italia Star (0,4%).Dai dati di chiusura di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 3,01 miliardi di euro, in ribasso (-9,52%), rispetto ai precedenti 3,33 miliardi.Su 217 titoli trattati in Borsa, 105 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 107. Invariate le rimanenti 5 azioni.In luce sul listino milanese i comparti(+1,20%),(+0,88%) e(+0,62%). Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-1,06%),(-0,84%) e(-0,83%).Tra idi Milano, si distinguono(+1,63%),(+1,46%),(+1,29%) e(+1,26%).Le più forti vendite si sono registrate su, che ha terminato le contrattazioni a -1,51%.Seduta negativa per, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,33%, in attesa dell'audizione domani del CEO di, Arnaud de Puyfontaine, all'Agcom.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,20%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,17%.