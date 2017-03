Evasione fiscale, predisposta una commissione per combatterla

(Teleborsa) -Per la prima volta, oggi 22 marzo, si riunirà la commissione consultiva per il contrasto all'evasione, elusione e frodi fiscali presieduta dal ministro dell'Economia. La riunione che si terrà al Ministero dell'Economia avrà il compito di individuare le strategie per combattere l'evasione fiscale. Un fenomeno che toglie alle casse dello stato cifre da capogiro. Solo nel 2016, sono stati recuperati, infatti, 19 miliardi di euro che erano stati sottratti al Fisco.La riunione a cui parteciperanno il viceministro del MEF, il direttore dell'Agenzia delle entrate, il comandante generale della Guardia di Finanzaavrà come scopo quello di mettere a punto le misure per un contrasto più efficace dell'evasione guardando in particolare alle strategie internazionali che si combinano con la fiscalità digitale.