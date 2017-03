Listini europei in calo ma sopra i minimi intraday

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Le borse di Eurolandia arrivano al traguardo di metà giornata con gli indici ancora deboli, ma sopra i minimi di seduta. A pesare, in avvio, sulle piazze europee hanno contribuito i ribassi registrati dai mercati americani e asiatici . Si registranosul Listino milanese, mentreL'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,079, in una giornata povera di spunti macroeconomici. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.245 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,31% e continua a trattare a 47,61 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a 187 punti base, con un lieve rialzo di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,28%., soffre un calo dello 0,49%. Vendite su, che registra un ribasso dello 0,84%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,48%., che scambia con un calo dello 0,23% sulRisultato positivo a Piazza Affari per i settori(+0,60%),(+0,53%) e(+0,49%). Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-1,41%),(-1,27%) e(-1,25%).Tra lea grande capitalizzazione,avanza dell'1,47%.Tra gli altri industriali, si muove in positivo, mostrando un incremento dell'1,44%. Per contro, scivola invece-1,18% colpita dall' inchiesta francese sul dieselgate Tonica+0,62% grazie a Credit Suisse che ha alzato il target price Le peggiori performance, si registrano su, -1,75%.Tra le banche, scivola, con un netto svantaggio dell'1,32%.