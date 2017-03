Mediaset-Vivendi, il giudice scioglie la riserva: mediare su diffamazioni

Mediaset

Vivendi

(Teleborsa) - Il giudice di Milano, Vincenzo Perozziello, si è pronunciato sulla vicenda Mediaset-Vivendi sciogliendo il nodo sulla procedibilità delleavanzata sia dal gruppo francese sia dalla società di Cologno Monzese."E' necessario, come prevede la legge, il". Così ha stabilito Perozziello fissando i termini per consentire alle parti di cercare una conciliazione.La prossima udienza è stata fissata per il mese di ottobre. Entro quella datadovranno necessariamente cercare una conciliazione.In particolare, Vivendi ha chiesto un risarcimento danni al gruppo del Biscione ritenendosi diffamata dalle campagna mediatica sul caso Premium. Analoga istanza risarcitoria è stata presentata da Mediaset e da Fininvest, holding che controlla il gruppo di Cologno Monzese.