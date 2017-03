Taxi, MIT: pronta la bozza del decreto su riordino del settore

(Teleborsa) - E' pronta la bozza di decreto di riordino del settore del trasporto con conducente. E' quanto spiega il) che ha convocato per oggi, 22 marzo, i rappresentanti dei Taxi.Le rappresentanze dei Noleggio con Conducente () saranno, invece, convocate la prossima settimana. Vale la pena di ricordare che il decreto era stato promesso dal Governo dopo le proteste dei tassisti."Sono pronti per il confronto - spiega il- una bozza del decreto interministerialeattuativo sulle misure "tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia e una prima stesura dei principi per attuare la delega di riordino del settore inserita nella legge sulla Concorrenza, di prossima approvazione.Il percorso individuato sta portando alla definizione dei principi oggetto del confronto.In questo iter, oltre al tavolo permanente con i Vettori, il Ministero si è riservato di consultare, come è sua prerogativa, altri attori che, a diverso titolo, si occupano della materia".