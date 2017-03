Wall Street resta al palo

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 20.661,3 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza lo, che si ferma a 2.348,45 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In ribasso il(-1,49%); pressoché invariato lo(+0,09%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -1,02%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,28%),(+1,13%),(+0,94%) e(+0,65%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,05%.Tentenna, che cede lo 0,90%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,76%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,76%.(+3,41%),(+2,62%),(+2,34%) e(+2,20%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,73%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,64%.scende dell'1,18%.Calo deciso per, che segna un -1,1%.