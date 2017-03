Attacco a Londra rivendicato dall'Isis. Attentatore di Birmingham noto agli 007

(Teleborsa) -, avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, 22 marzo, quando un'auto ha investito i pedoni sul ponte di Westminster . La rivendicazione è stata fatta dalcitando l', organo di propaganda del terrorismo islamico, che parla di undi ieri al Westminster Bridge era un britannico, originario di, la zona più popolata da islamici d'Inghilterra, giàper le sue tendenze eversive."Non abbiamo paura e non ci facciamo intimorire", ha detto oggi la Premier britannica, Theresa May, intervenendo alla Camera dei Comuni dopo l'attentato, che ha provocato, incluso l'attentatore. Fra i feriti anche due italiane: una donna romana che si trovava in vacanza con il compagno e una giovane bolognese che vive a Londra da sei anni.Un SUV a tutta velocità ha travolto ieri dei passanti, per poi schiantarsi contro il cancello del Parlamento, a pochi passi dal Big Ben. Secondo la ricostruzione della polizia, l'uomo alla guida è poi sceso dal veicolo con un coltello, ferendo a morte un agente. L'attentatore che ha poi tentato di entrare nel Parlamento è stato ucciso dalla polizia.Oggi, la polizia britannicatra. "Abbiamo perquisito sei indirizzi e fatto sette arresti. Le indagini a Birmingham ed in altre parti del Paese continuano", aveva detto ai giornalisti stamani il capo dell'antiterrorismo,assicurando che "al momento non risultano ulteriori minacce".Secondo, l'autore del folle gesto avrebbe agito da solo, ma sono poi stati. Stamattinaministro della Difesa britannico, aveva già detto a Radio Bbc che si indaga per capire "se ci siano altre persone coinvolte".