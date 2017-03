BCE: la ripresa economica diventa più solida

(Teleborsa) - "L'accomodamento monetario rimane necessario per consentire l'accumularsi di spinte inflazionistiche di fondo e sostenere l'inflazione complessiva nel medio periodo". Sono queste le conclusioni a cui è giunto ilnella riunione del 9 marzo scorso in cui ha deciso di lasciare i tassi invariati Secondo l', "la ripresa economica nella zona euro è in costante rafforzamento. Le misure di politica monetaria della BCE stanno sostenendo la domanda interna. La ripresa degli investimenti continua ad essere promossa da condizioni di finanziamento molto favorevoli e miglioramenti nella redditività delle imprese. Tutto questo beneficia delle precedenti riforme strutturali che stanno avendo un impatto positivo sul reddito reale disponibile, fornendo così il supporto per il consumo privato.Le proiezioni macroeconomiche degli esperti della BCE per l'area dell'euro prevedono PIL reale annuo in aumento del 1,8% nel 2017, del 1,7% nel 2018 e dell'1,6% nel 2019. Rispetto a dicembre 2016 le prospettive di crescita dell'economia sono state riviste leggermente al rialzo sia per l'anno in corso che per il prossimo anno", spiega la BCE.