Borsa di Milano al top fra gli Eurolistini grazie alle banche

(Teleborsa) -, favorite anche dal recupero avviato da Wall Street nel pomeriggio, oltre che dai segnali positivi sull'economia dell'Eurozona . L'attenzione era puntata anche al voto sull'Obamacare , in agenda oggi a Washington., che è stato rivendicato dall'Isis L'è fermo (-0,07%), mentre risulta in lieve calo l', che scende a 1.244 dollari l'oncia. Debole il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si porta a 47,81 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a 184 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,25%.avanza dell'1,14%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,22%, bene, che mostra un incremento dello 0,76%.A Piazza Affari, ilha terminato la giornata con un aumento dell'1,07%, a 20.167 punti; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dell'1,13%. Ottima la prestazione del(+1,52%), come il FTSE Italia Star (1,6%).Dai dati di chiusura di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,81 miliardi di euro, in ribasso (-6,49%), rispetto ai precedenti 3,01 miliardi.Su 217 titoli trattati in Borsa, 39 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 174. Invariate le rimanenti 4 azioni.(+2,51%),(+2,28%) e(+1,92%) in buona luce sul listino milanese.Tra lea grande capitalizzazione, vola, con una marcata risalita del 4,35%, grazie all'upgrade di Citigroup Toniche le banche: brilla, con un forte incremento del 3,12%, seguita da, che registra un progresso del 2,82%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,63% nel giorno della pubblicazione dei conti.La peggiore performance è quella di, che ha chiuso a -2,03%, sulle incertezze relative al dividendo Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,79%.