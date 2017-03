Borse europee toniche. Milano fa bene con le banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta con l'attenzione degli investitori catalizzata al voto sull'eliminazione e sostituzione dell'Obamacare . Un voto considerato barometro delle future politiche dell'amministrazione Trump.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,079: il bollettino della BCE ha sottolineato che "la ripresa dell'area euro è diventata più solida". L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 48,31 dollari per barile.Lofa un piccolo passo indietro, con un misero calo dell'1,72% a quota 182 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,22%.avanza dello 0,39%. Senza slancio, +0,01%, condizionata dal nervosismo per l' attacco terroristico di ieri . Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,23%.suldello 0,67%.In buona evidenza a Milano i comparti(+1,47%),(+1,30%) e(+1,23%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,50%.Tra idi Milano, si distinguono(+2,62%),(+2,53%), quest'ultima grazie a un upgrade.Tra le banche, fa bene(+1,99%) e nelle costruzioni(+1,88%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, -1,02% spinta al ribasso su ipotesi stampa di una revisione al ribasso del dividendo.Tra le utilities, dimessa, con un calo frazionale dello 0,88%. Giù anche, con un modesto ribasso dello 0,56%.Giornata fiacca per, -0,51% al test del mercato oggi per i conti di bilancio, insieme a+1,10%.