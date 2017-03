Fincantieri, al via i lavori a Sestri della prima nave di Virgin Voyages

Fincantieri

(Teleborsa) - Nello stabilimento di Sestri Ponente (Genova) è stata celebrata, ieri 23 marzo, la cerimonia per ilchesta costruendo per Virgin Voyages, brand del Gruppo Virgin e nuovo operatore del comparto crocieristico.Presenti, tra gli altri, Tom McAlpin, President e CEO di Virgin Voyages, e, per Fincantieri, Luigi Matarazzo, Direttore New Building Navi Mercantili, e Paolo Capobianco, Direttore del cantiere di Sestri.Le nuove unità, che saranno consegnate rispettivamente nel 2020, 2021 e nel 2022, avrannodi stazza lorda, una, una larghezza di 38, e saranno dotate diin grado di ospitare a bordo più di 2.700 passeggeri, assistiti da un equipaggio di 1.150 persone per garantire lo stile distintivo di Virgin.Queste navi si caratterizzeranno per il design originale e un’elevata complessità, nonché per una gamma di idee e soluzioni di progettazione altamente innovative, in particolar modo in relazione al recupero energetico e al limitato impatto ambientale. Le unità saranno infatti dotate di unche utilizza il calore di scarto dei motori diesel.