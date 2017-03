La protesta dei taxi va avanti. Nencini: "Impegni governo rispettati. Sciopero infondato"

(Teleborsa) -, nonostante la proposta presentata dal governo, che sembra non aver convinto pienamente tutti i titolari di licenza per il trasporto taxi.Nell'ambito della settimana nera dei trasporti , ma non è riuscito ad unire tutte le sigle sindacali: UriTaxi non ha voluto partecipare, mentreha chiesto un'adesione totale allo sciopero.Il motivo? Non è piaciuta la bozza del decreto presentata dal Governo per il riordino il settore, ne' tantomeno è bastato l'incontro che si è tenuto tra rappresentanze sindacali ed esecutivo., ha dettodi Unica Cgil Taxi, spiegando che "quello che continua a mancare è un interlocutore unico in grado di dirci quale sarà il prodotto finale mentre al Senato pende la spada di Damocle del disegno di legge sulla concorrenza. Devono darci garanzie sulla territorialità e sul fatto che le app non aprano la strada al caporalato".Replica il, parlando di" e denunciando che lo sciopero di oggi non ha alcun fondamento perchée, anzi,con il decreto interministeriale per laUno dei nodi principali riguarda la disciplina della concorrenza delle app per il trasporto. E mentre si attende che la prossima settimana vengano convocate dal Governo le rappresentanze dei Noleggio con Conducente (NCC), ilcontro le associazioni dei tassisti. I Magistrati, dichiarando che la, hanno di fatto bloccato "l'utilizzazione sul territorio nazionale dell'app" che fornisce un servizio di trasporto automobilistico privato attraverso un'applicazione software mobile (app) che mette in collegamento diretto passeggeri e autisti.