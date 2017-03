Luxottica, via libera alla fusione dal Board di Essilor

Essilor

(Teleborsa) -. Lo rende noto l'occhialeria di Leonardo del Vecchio facendo riferimento all’ accordo di conferimento siglato fra Essilor International e Delfin, che controlla Luxottica con una quota di quasi il 62%.La decisione segue i pareri favorevoli degli organi di rappresentanza dei dipendenti Essilor sulla proposta di combinazione con Luxottica annunciata il 16 gennaio 2017 , e il supporto di Valoptec, organizzazione che riunisce la maggior parte dei dipendenti azionisti di Essilor.L’di Essilor per approvare la fusione si terrà in data. Ai soci sarà proposta anche ladi EssilorLuxottica formato danominati da Delfin - Leonardo Del Vecchio, Presidente e Amministratore Delegato, Romolo Bardin, Giovanni Giallombardo, Francesco Milleri, Rafaella Mazzoli, Gianni Mion, Lucia Morselli e Cristina Scocchia - ed- Hubert Sagnières, Vice Presidente Esecutivo e Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica, Juliette Favre, Henrietta Fore, Bernard Hours, Annette Messemer, Olivier Pécoux e due rappresentanti dei lavoratori, che saranno nominati dal Works Council di Essilor entro la fine di ottobre 2017.Essilor International terrà due Assemblee degli azionisti (Assemblea speciale dei titolari di azioni con diritto di voto doppio e Assemblea generale degli azionisti) in data 11 maggio 2017, per l'approvazione, tra l’altro, della transazione.