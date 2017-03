Saipem accordo di collaborazione con NTT Data

Saipem

(Teleborsa) -e NTT DATA hanno firmato un accordo di collaborazione finalizzato alla prototipazione e all’implementazione di nuove soluzioni nei cantieri e sulleSaipem e NTT DATA collaboreranno all’applicazione di tecnologie quali wearable devices, Internet of Things, cyber security, realtà virtuale e aumentata, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e sviluppare nuove opportunità di business per i clienti dell’azienda contrattista italiana, valorizzando le reciproche eccellenze."Questa collaborazione si inserisce nel percorso di innovazione trasformativa e di apertura all’ecosistema intrapreso da Saipem", ha commentato. "La sinergia con un partner come NTT DATA alimenta la nostra rete di collaborazioni sul territorio nazionale e al contempo arricchisce le competenze della società in ambito digital”.Nel 2016 NTT DATA e Saipem-Fabbrica dell’Innovazione hanno collaborato al progetto “Digital Site” presso la yard di Arbatax di Saipem, in Sardegna, dove è stato sperimentato l’utilizzo di dispositivi innovativi per la salute e sicurezza dei lavoratori, tra cui la maglietta intelligente Hitoe di NTT DATA.