Telecom Italia torna in utile. Partnership per la copertura in fibra delle zone rurali

Telecom Italia

(Teleborsa) -, chiudendo l'esercizio con un risultato netto positivo per 1,8 miliardi di euro, rispetto al rosso di 70 milioni archiviato nel 2015. Il risultato beneficia, oltre che dell'andamento dei margini, anche dell'apporto positivo di alcune partite meramente finanziarie legate al prestito obbligazionario a conversione obbligatoria emesso a fine 2013."Ilavviato nel 2016 dal management - sottolinea una nota del gruppo - ha portato i principali indicatori economico finanziari in significativo recupero, permettendo a TIM di raggiungere tutti i target prefissati".Sarà proposto unQuanto all'andamento del business,(-694 milioni di euro) rispetto all’esercizio 2015 (19.719 milioni di euro.di euro, mentre, in aumento del 25,6% rispetto all’esercizio 2015 (+26,8% in termini organici).L’rettificato ammonta a 25.119 milioni di euro al 31 dicembre 2016,di euro rispetto al 31 dicembre 2015 (27.278 milioni di euro).Il Consiglio di Amministrazione di TIM ha, presentato dall’Amministratore Delegato Flavio Cattaneo, per la creazione di unaesclusivamente allo sviluppo selettivo di nuove infrastrutture in fibra in aree inserite nella classificazione dei cluster C e D (cosidette "aree bianche" o rurali) in base alle norme UE.Il progetto prevede la costituzione di una società partecipata, la cui, che saràe la cui procedura di individuazione è stata avviata. La realizzazione di questapermetterà a TIM, tramite la nuova società, dirispetto alla tempistica prevista dal piano triennale.Grazie a questa accelerazione nei Cluster C e D,con connessioni UBB sarà già raggiunto allamentre nel 2019, termine dell’attuale piano, la copertura salirà al 99% anche con il contributo di tecnologie wireless. Per realizzare questa infrastruttura la nuova società utilizzerà le migliori tecnologie disponibili sul mercato con architetture FTTC fino a 300 megabit/s. I comuni interessati dal progetto sono oltre 6 mila e saranno collegate oltre 7 milioni di abitazioni. La società offrirà a tutti gli operatori servizi di connessione wholesale, garantendo parità di trattamento.