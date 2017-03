TerniEnergia si aggiudica una commessa per impianto fotovoltaico in Tunisia

TerniEnergia

(Teleborsa) -ha sottoscritto il contratto con S.T.E.G. - Societe Tunisienne de l'Electricite et du Gaz per una, relativa alla realizzazione indi un impianto fotovoltaico di taglia industriale della potenza complessiva di 10 MWp.Si tratta, in particolare, delche sarà realizzato in Tunisia nel quadro di unaper una capacità totale di 1 GW (Tunisia Solar Plan), promossa da Selon Climate Action, la Direzione generale dell’energia del Ministero tunisino dell’energia.L’impianto sarà installato in, ai margini del deserto dele a sud-ovest della capitale Tunisi (da cui dista circa 450 chilometri).Nel CDA programmato per la giornata di domani, 24 marzo 2017, TerniEnergia procederà alla costituzione di un’organizzazione stabile finalizzata alla realizzazione del progetto in Tunisia.Il titolo TerniEnergia sta facendo piuttosto bene oggi alla borsa di Milano dove guadagna il 3,75%.