Bene Ei Towers in Borsa dopo i conti

società di infrastrutture per le comunicazioni

(Teleborsa) - Composto rialzo per la, che si muove con un guadagno dello 0,48%.

Il Consiglio di Amministrazione, in linea con la dividend policy approvata in data 26 luglio 2016, ha deliberato di proporre un dividendo di 1,80 Euro per azione.





Il quadro tecnico di breve periodo di EI Towers mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 52,55 Euro. Rischio di discesa fino a 51,9 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 53,2.







Le indicazioni non costituiscono invito al trading.



(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)