Borse asiatiche positive nonostante l'incertezza dei mercati USA

Nikkei

(Teleborsa) -, nonostante la chiusura incerta di Wall Street , che sconta lo, primo test per il futuro Presidente Trump nell'attuazione delle riforme promesse, in primis quella fiscale., come quello sul leading indicator e sul PMI manifatturiero , che segnalano unin Giappone. L'indiceha chiuso in rialzo dello 0,93% a 19.262 punti, mentre il Topix ha guadagnato lo 0,89% a 1.194 punti. Più fiacca Seul (-0,17%).Positive le borse cinesi, conche guadagna lo 0,62% elo 0,37%, mentrearretra dello 0,28%.Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute,tentenna con una limatura dello 0,06%,segue con un -0,03%,con un -0,11%, mentresale dello 0,52% edello 0,26%,dello 0,73% edello 0,43%.