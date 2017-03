Conti pubblici, Padoan: "Nostri sforzi vengono riconosciuti, stiamo andando nella direzione giusta"

(Teleborsa) - "C'è un impegno molto concreto e reiterato da tutti i ministri e da tutto l'establishment sulla manovra correttiva richiesta da Bruxelles all'Italia , ma a parlare sarà il tempo". E' così che la pensa il vicepresidente della Commissione UE,, che lo ha dichiarato al termine dell'incontro con il ministro dell'Economia,che si è svolto al Dicastero di via XX settembre.. E' una ripresa modesta, è molto importante rimanere in rotta rispetto alla traiettoria fiscale e di riforme" ha spiegato"I nostri sforzi vengono riconosciuti, stiamo andando nella direzione giusta" ha ribattuto, Ministro dell'Economia e Finanze che ha precisato che nel bilaterale non sono state approfondite misure specifiche sul debito. Tuttavia "la crescita nominale pensiamo migliorerà sia in termini di PIL che di inflazione".