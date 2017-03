Elica, ricavi in crescita del 4,2%. No dividendo

Elica

(Teleborsa) - Nel 2016, il Gruppoha realizzato, in aumento del 4,2% e a cambi costantidel 4,4% rispetto all’esercizio 2015.Ildi euro rispetto ai 7,4 milioni di euro positivi dell’esercizio precedente. Il dato risente inoltre di oneri fiscali non ricorrenti relativi agli effetti delle verifiche fiscali realizzate nel 2014 (0,5 milioni di euro).La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2016, in debito per 60,8 milioni di Euro, si incrementa rispetto ai 53 milionidi Euro del 31 dicembre 2015 anche a seguito dei maggiori Investimenti realizzati nel 2016 e del pagamento, durante l’esercizio2016, del Long Term Incentive Plan 2013-2015Alla luce dei risultati dell’esercizio 2016,relativo all'esercizio 2016, al fine di mantenere a disposizione della Società tutte le risorse disponibili per investire nel percorso di sviluppo futuro. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea dei Soci di coprire la perdita di esercizio mediante utilizzo della "riserva di utili".