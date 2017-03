ENAC: chiuso spazio aereo su Roma

(Teleborsa) -Dalle ore 6:00 di oggi, 24 marzo 2017, alle ore 23:00 di domani, 25 marzo 2017, sono vietati tutti i voli, inclusi quelli con velivoli ultraleggeri e i voli con i mezzi a pilotaggio remoto (cosiddetti droni), in un'area circolare avente un raggio di circa 10 chilometri dal centro della città. Lo dispone l'in vista degli eventi previsti per le celebrazioni del 60° Anniversario della firma dei Trattati di Roma che si terranno nella città eterna domani 25 marzo.Sono esclusi dal divieto i voli commerciali di linea e charter in arrivo e partenza dagli aeroporti di Roma Fiumicino e Roma Ciampino, i voli di Stato, quelli di emergenza e i voli sanitari. I voli(Visual Flights Rules – voli a vista), sono vietati in un'area circolare di circa 65chilometri di raggio dal centro della città di Roma.