Forbes, ecco chi sono i Paperon de' Paperoni under 40

(Teleborsa) -Del doman non c'è certezza. Saranno più che d'accordo la gran parte dei giovani di oggi, alle prese con mille difficoltà economiche, il cui. Una citazione dotta che vale per molti. Ma non per tutti.Nei giorni scorsi, infatti, la celebre rivista Forbes, ha pubblicatoe per loro il domani (almeno quello economico) sembra essere più che certo, anzi, in una vera e propria botte di ferro.Al primo posto c'è ancora il fondatore di Facebook,(31 anni) con una fortuna di; medaglia d'argento ache oggi ha un social network chiamato31 anni e una fortuna diAl terzo posto, l’ereditiera cinese di immobili con l’impresa Country Garden Holdings,È lei la giovane donna più ricca al mondo e, addirittura, la donna più ricca dell’Asia con 8,2 miliardi di dollari.occupano gli ultimi posti congrazie al successo del portale di affitto di caseSiamo certi che, per una volta, fareste carte false per arrivare ultimi!