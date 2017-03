Leonardo si espande sul mercato degli elicotteri civili nelle Filippine

Leonardo

(Teleborsa) - La presenza disul mercato elicotteristico commerciale delle Filippine continua a crescere con le recenti consegne di un AgustaWestland AW119Kx e di un GrandNew a clienti privati.L’Azienda prevede inoltre di consegnare nei prossimi mesi il primo AW169 venduto a un cliente filippino e un ulteriore AW139 per compiti di trasporto VIP/corporate. Tutti questi modelli si aggiungono all’AW109 Power, già impiegato con successo da operatori privati nel Paese.L’più potente e con la cabina più ampia sul mercato, ideale per molteplici ruoli. È dotato di avionica integrata e sistemi in grado di fornire tutte le informazioni necessarie all’equipaggio garantendo la massima sicurezza.Ilè ildi Leonardo. I passeggeri beneficiano della spaziosa e confortevole cabina, ideale per applicazioni VIP, in grado di ospitare fino a sei persone.L’è un, in grado di trasportare fino a 8-10 passeggeri dotato di prestazioni elevate e in grado di soddisfare i più recenti requisiti in materia di sicurezza nella sua categoria.L’è l’nella sua categoria di peso e l’unico di nuova generazione attualmente in servizio. Sono oltre 250 i clienti in più di 70 Paesi che hanno fino ad oggi ordinato oltre 1000 esemplari per un’ampia gamma di applicazioni. L’AW139 presenta prestazioni, sicurezza e spazio in cabina (in grado di ospitare fino a 15 passeggeri) senza confronti.