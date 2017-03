Mediaset, Berlusconi Jr. quantifica il "danno" Premium sui conti in 100 milioni

Mediaset

Vivendi

(Teleborsa) -. La decisione dell'authority sulla posizione del colosso media francese nel mercato italiano dei media e delle tlc sarà annunciata come previsto il, che detiene poco meno del 30% del capitale di Mediaset e quasi il 24% del capitale di Telecom, situazione che alla luce del testo unito sui servizi di media audiovisivi e radiofonici pone la società in una posizione dominante.Sempre oggi, l'Ad di Mediaset,, in merito al, ha affermatoe ha detto diIl delfino della famiglia Berlusconi ha anche parlato dello, affermandoe precisando che ha avuto unE di nuovo in merito all'ipotesi di unper partecipare assieme alle prossime aste dei diritti televisivi per la Champions League, P.S. Berlusconi ha affermato: